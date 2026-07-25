"A desaburrir el invierno", el clásico de las vacaciones que no decepciona

Las vacaciones de invierno son una de las épocas del año más esperada por los más chicos y un periodo del año en el que los adultos buscan actividades para que las infancias disfruten de actividades de calidad. Una de las propuestas que se repite año a año y que cuenta con una excelente recepción por parte del público es "A desaburrir el invierno".

La entrada es libre y gratuita

La iniciativa, es de entrada libre y gratuita y cuenta con una variada agenda de actividades pensada para infancias y adolescencias. " Desde hace más de 30 años. Un clásico para los peques, para las familias de Mar del Plata y de la comunidad, de la Provincia", dijo en diálogo con 0223 el director del Teatro Auditorium, Vito Amalfitano, visiblemente conforme con el nivel de respuesta por parte del público en esta primera semana de receso invernal.

"​Las actividades se desarrollan desde las 14 hasta más allá de las 17. Desde las 14 hasta las 16: animación, talleristas, juegos para los chicos, también para todas las edades. Hay taller de freestyle, taller de cómic, y después a las 4 de la tarde comienzan las funciones en Sala Piazzolla para teatro y para cine, es decir, funciones de teatro y de cine", detalló el funcionario.

Además, Amalfitano explicó que desde la conducción del espacio de arte decidieron mantener la gratuidad de las actividades debido al contexto económico que atraviesa el país. "​Hemos decidido una vez más desde esta conducción, desde esta dirección, que la gratuidad se mantenga por el momento difícil que estamos sufriendo. Porque por más que vaya también gente de clase media, la clase media también está sufrida y dolida y si tiene que pagar el transporte y además, aún un precio simbólico chico le cuesta mucho", reflexionó.

Las actividades se desarrollan tambien en la Sala Laureti, ubicada en el puerto de la ciudad. "Allí también la actividad comienza a las 2 de la tarde con taller y animación, también con mucha concurrencia, con entradas que se agotan y después a las 3.30 de la tardela función principal en la Sala Laureti del Puerto", detalló Amalfitano.

Las actividades comienzan a las 14

Las entradas para todas las actividades son gratuitas y se retiran diariamente en boletería desde las 10 de la mañana. Y para la Sala Laureti, desde la 1 de la tarde.