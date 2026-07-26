"¡Estás robado!": cuatro delincuentes armados le quitaron el auto en segundos

Un conductor fue víctima de un violento robo automotor en el barrio Santa Rosa de Lima, luego de ser interceptado por cuatro delincuentes armados mientras circulaba por la intersección de las calles 234 y Falucho, alrededor de las 20.30.

Según relato la víctima, fue sorprendida por cuatro hombres con el rostro descubierto. "Uno de ellos exhibió un arma de fuego y me apuntó mientras me exigía el auto al grito de: '¡Estás robado!'", reveló en diálogo con 0223.

Asimismo, señaló que los asaltantes intentaron agredirlo físicamente, aunque no lograron hacerlo. Tras descender del automóvil, los delincuentes escaparon a bordo del vehículo por calle Falucho en dirección al fondo de la arteria.

La víctima logró correr unos metros para pedir ayuda a un conocido y posteriormente se comunicó con el servicio de emergencias 911 para denunciar el hecho.

El automóvil robado es un Volkswagen Voyage 1.6, modelo 2014, de color gris oscuro con el capot negro. Entre sus características distintivas presenta "un golpe en la parte trasera, calcomanías de la bandera argentina en ambos espejos laterales, una calcomanía de Volkswagen en la tapa del tanque de combustible, una de un pez en el baúl y otra de Lionel Messi en el tablero", declaró.

Además del vehículo, los delincuentes se llevaron un teléfono celular Samsung Galaxy A16, documentación personal, tarjetas de débito, herramientas y la rueda de auxilio que se encontraban en el interior del automóvil.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 12, que trabaja para identificar a los responsables del hecho y recuperar el vehículo sustraído.