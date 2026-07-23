"Están robando a full": le rompieron la reja de su casa y le sacaron la moto

La inseguridad volvió a golpear en la zona de Plaza Italia. Delincuentes irrumpieron durante la madrugada en una vivienda ubicada en inmediaciones de 12 de Octubre y Lanzilota, donde rompieron una reja de aproximadamente 3,5 metros de altura para robar una motocicleta que se encontraba guardada en el pasillo de acceso.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando los ladrones ingresaron al domicilio y escaparon con el rodado. "Se ve que se la llevaron caminando y no sé si no la pudieron arrancar", sostuvo la víctima en diálogo con 0223.

La motocicleta robada es una Kawasaki Z400 con características fácilmente identificables: tenía un escape personalizado, patente rebatible y circulaba sin espejos.

El damnificado también advirtió que el episodio no sería un caso aislado. Según indicó, en las últimas horas también fue sustraída otra motocicleta en Rondeau al 400, pese a que estaba asegurada con una cadena. "El barrio está complicado y están robando a full", aseguró.

En ese contexto, señaló que intenta reunir imágenes y datos para determinar si existe una conexión entre los distintos hechos. "Estoy tratando de identificar a los ladrones para ver si son los mismos. Están robando con una 210 cc, pero la que vi parece una 150 cc", comentó.

Tras el robo, la víctima radicó la denuncia en la Comisaría Tercera, mientras continúa la búsqueda de información que permita recuperar la motocicleta e identificar a los responsables.