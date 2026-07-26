Es oficial: el Gran Premio de Malasia regresa a la Fórmula 1 y reemplazará a Baréin

La Máxima anunció un cambio histórico: Sepang reemplazará la sede del Gran Premio de Baréin y volverá a recibir una carrera de Fórmula 1 por primera vez desde 2017.

La Fórmula 1 hizo oficial uno de los anuncios más importantes de la temporada 2026. El histórico circuito de Sepang volverá a formar parte del calendario y albergará una competencia por primera vez desde 2017. La carrera ocupará el lugar previsto para el Gran Premio de Baréin, aunque mantendrá oficialmente esa denominación debido a la reorganización del campeonato.

La decisión fue tomada luego de que resultara imposible disputar la prueba en Sakhir por la compleja situación geopolítica que atraviesa Oriente Medio. Ante este escenario, la categoría evaluó distintas alternativas y finalmente eligió el Sepang International Circuit, un trazado que cuenta con homologación FIA Grado 1, infraestructura preparada para recibir a la máxima categoría y una ubicación estratégica dentro del calendario asiático.

El regreso del Gran Premio de Malasia representa el retorno de uno de los circuitos más valorados por pilotos, equipos y fanáticos. La última vez que la Fórmula 1 compitió en Sepang fue en 2017, cuando Max Verstappen se quedó con la victoria en una carrera que marcó el cierre de una etapa para el automovilismo malayo.

La competencia se disputará en la fecha originalmente asignada al Gran Premio de Baréin, entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur. De esta manera, la Fórmula 1 afrontará un exigente triplete de carreras en Asia, con importantes desafíos logísticos para las escuderías en un tramo clave de la temporada.

Con esta modificación, la categoría recupera un escenario que dejó grandes carreras a lo largo de su historia y que siempre fue reconocido por sus altas temperaturas, la humedad extrema y las posibilidades de lluvia que suelen convertir cada fin de semana en un verdadero desafío. El regreso de Sepang no solo modifica el calendario 2026, sino que también devuelve a la Fórmula 1 uno de los circuitos más emblemáticos y queridos de la era moderna.