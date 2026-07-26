De mal en peor: P15 para Franco Colapinto en Hungría

El rendimiento del Alpine se cae en picada y el argentino quedó lejos de la chance de los puntos.

El fin de semana para Franco Colapinto finalizó de la peor manera. Cuando parecía que nada podía ser peor para los Alpine, ahora los Aston Martin se metieron en la pelea y los susperaron durante toda la carrera. El argentino terminó el Gran Premio lejos de los puntos en el puesto 15.

Luego de una clasificación compleja, el joven de 23 años no tuvo la mejor largada en la que perdió dos puestos. A eso se le sumó la falta de ritmo, las malas estrategías y que Aston Martin con Lance Stroll y Fernando Alonso estuvieron adelante suyo durante la totalidad de la carrera.

El rendimiento del auto francés claramente esta en el peor momento de la temporada y se lo ve graficado en los puntos. Esta claro que en este mes de receso los dirigidos por Flavio Briatore tendrán mucho por mejorar porque aún queda la mitad del campeonato y lo que parecía una pelea por el quinto o sexto lugar, hoy en rendimiento estaría por detrás de: los cuatro equipos de punta y además los Racing Bulls, Audi y ahora se meten en la pelea los Aston Martin.

Por su parte, Franco no pudo conseguir su mejor racha desde que esta en la categoría de conseguir tres fines de semana seguido puntos y ahora tendrá que resetear durante estas próximas cuatro semanas para volver recargado de energía al fin de semana del 21 al 23 de agosto en Países Bajos.

En la parte alta de la clasificación, la victoria se la quedó Lando Norris, que consiguió así su primera victoria en la temporada y recortó puntos en el campeonato de pilotos. En el segundo lugar terminó Max Verstappen que consiguió un puesto más que meritorio superando a Kimi Antonelli en el tercer lugar y a los dos Ferrari que terminaron cuarto y quinto.

Campeonato de Pilotos:

Kimi Antonelli 219 pts Lewis Hamilton 169 pts George Russell 160 pts Charles Leclerc 138 pts Lando Norris 128 pts Max Verstappen 119 pts Oscar Piastri 92 pts Isack Hadjar 68 pts Liam Lawson 43 pts Pierre Gasly 42 pts Arvid Lindblad 23 pts Franco Colapinto 19 pts

Campeonato de Constructores:

Mercedes 377 pts Ferrari 307 pts McLaren 220 pts Red Bull 177 pts Racing Bulls 66 pts Alpine 61 pts

La actividad de la máxima categoría estará en pausa durante cuatro semanas por el receso de verano en donde si bien no habrá carreras, los equipos trabajaran por seguir mejorando sus autos y el Alpine claramente tendrá mucho para hacer. La fecha 12 del Mundial 2026 será el 23 de agosto en los Países Bajos.