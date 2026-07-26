Mattia Colnaghi volvió a brillar en la Fórmula 3 y quedó otra vez a un paso del podio en Hungaroring

El piloto argentino finalizó cuarto en la carrera principal de Budapest, sumó una gran cantidad de puntos y ratificó su crecimiento en la categoría.

Mattia Colnaghi continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la Fórmula 3. El piloto ítalo-argentino de MP Motorsport terminó cuarto en la carrera principal disputada en el Hungaroring, repitiendo ese resultado por cuarta vez consecutiva entre las competencias de Spa-Francorchamps y Budapest. Además, celebró su cumpleaños número 18 con otra destacada actuación que lo mantiene en plena pelea dentro del campeonato.

El integrante de la academia Red Bull partió desde la tercera posición y rápidamente heredó el segundo lugar luego del pinchazo que sufrió Tuukka Taponen tras un toque con Freddie Slater. Durante buena parte de la competencia, Colnaghi se mantuvo como escolta y alimentó la ilusión de conseguir el primer podio de su carrera en la categoría.

Sin embargo, el desarrollo cambió en la décima vuelta. Ugo Ugochukwu ejecutó una gran maniobra para superar tanto a Brando Badoer como al propio Colnaghi, mientras que el italiano también logró dejar atrás al representante argentino, que cayó al cuarto lugar. Desde ese momento, el piloto de MP Motorsport no encontró espacios para recuperar posiciones y cruzó la bandera a cuadros nuevamente muy cerca del podio.

La competencia estuvo marcada por varias intervenciones del Safety Car y del Virtual Safety Car debido a distintos incidentes, aunque Colnaghi administró con inteligencia cada relanzamiento y el desgaste de los neumáticos para asegurar un nuevo resultado importante. El cuarto puesto le permitió sumar 12 puntos, que se agregaron a los siete obtenidos en la Sprint, completando un sólido fin de semana de 19 unidades.

Con esta producción, el ítalo-argentino alcanzó los 39 puntos en el campeonato y acumuló 38 entre las dos últimas fechas, quedando a apenas ocho unidades de ingresar al top 10 de la clasificación general. La victoria fue para Freddie Slater, nuevo líder del certamen, seguido por Ugo Ugochukwu y Brando Badoer. Tras el receso de verano, la Fórmula 3 volverá del 4 al 6 de septiembre en Monza, donde Mattia Colnaghi buscará confirmar su gran presente y conseguir el ansiado primer podio de su carrera.