"Te re vuelo la cabeza": violento asalto armado en un almacén de La Perla

El violento episodio ocurrió en la tarde del sábado y se encuadra en la seguidilla de asaltos que mantiene en alerta a la ciudad.

Un violento asalto armado se registró en la tarde de este sábado en un comercio ubicado en el límite de los barrios La Perla y Nueva Pompeya, donde dos delincuentes amenazaron de muerte a los empleados y se llevaron la recaudación.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 en un almacén situado en la esquina de 3 de Febrero y 20 de Septiembre, cuando una mujer estaba comprando y los ladrones irrumpieron en el negocio.

Según se desprende de la filmación del establecimiento, el sujeto que se encontraba armado y utilizaba una gorra para ocultar su identidad le exigió "la plata" a la víctima, que titubeó, y acto seguido le lanzó una amenaza sin dudarlo un segundo: "Dale, te re vuelo la cabeza", le dijo.

A pesar de que el trabajador comenzó a entregarles el efectivo, el agresor creyó que no le había dado la totalidad de la recaudación y le recriminó: ¿Me estás tomando el pelo?".

En ese punto, cruzó medio cuerpo por el mostrador y lo obligó a abrir la caja, pero en realidad no quedaba más dinero y se dieron a fuga del lugar, no sin antes advertirle a los presentes que no abandonen el comercio.

El asalto duró nada más que 40 segundos y el video fue difundido en redes sociales para hallar a los autores, a quienes en ciertos puntos del robo se les consigue observar los rostros.