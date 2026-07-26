"Te re vuelo la cabeza": violento asalto armado en un almacén de La Perla
Dos delincuentes amenzaron de muerte a los empleados y sustrajeron la recaudación del comercio. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un violento asalto armado se registró en la tarde de este sábado en un comercio ubicado en el límite de los barrios La Perla y Nueva Pompeya, donde dos delincuentes amenazaron de muerte a los empleados y se llevaron la recaudación.
El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 en un almacén situado en la esquina de 3 de Febrero y 20 de Septiembre, cuando una mujer estaba comprando y los ladrones irrumpieron en el negocio.
Según se desprende de la filmación del establecimiento, el sujeto que se encontraba armado y utilizaba una gorra para ocultar su identidad le exigió "la plata" a la víctima, que titubeó, y acto seguido le lanzó una amenaza sin dudarlo un segundo: "Dale, te re vuelo la cabeza", le dijo.
A pesar de que el trabajador comenzó a entregarles el efectivo, el agresor creyó que no le había dado la totalidad de la recaudación y le recriminó: ¿Me estás tomando el pelo?".
En ese punto, cruzó medio cuerpo por el mostrador y lo obligó a abrir la caja, pero en realidad no quedaba más dinero y se dieron a fuga del lugar, no sin antes advertirle a los presentes que no abandonen el comercio.
El asalto duró nada más que 40 segundos y el video fue difundido en redes sociales para hallar a los autores, a quienes en ciertos puntos del robo se les consigue observar los rostros.
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