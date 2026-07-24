Atropelló a un nene de 6 años y escapó: se entregó a la Justicia tras la viralización de un video que muestra su cara

En las cámaras de seguridad del lugar quedó registrado el accidente y el conductor haciendo las compras minutos antes.

Un vehículo que salía del estacionamiento de un supermercado en Comodoro Rivadavia embistió a un niño de 6 años que cruzaba junto a su mamá por el predio y, lejos de detenerse a ayudarlo, continuó camino y escapó rápidamente del lugar.

La historia hubiera sido distinta si el registro del dramático momento no se hubiera viralizado a través de las redes sociales. En las cámaras de seguridad del supermercado no solo se encontró el material que muestra el propio accidente, si no también al conductor realizando las compras en los instantes previos.

El niño fue asistido en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia donde recibió atención médica y más tarde obtuvo el alta.

El vehículo involucrado es un Chevrolet Meriva. Después de que la familia del niño difundiera los videos, el conductor apareció ante la Justicia y se puso a disposición. Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro.

El video del accidente

En la grabación se observa cómo el menor es atropellado: tras el impacto, cae al asfalto y las ruedas del lado izquierdo de la Merina pasan por arriba de sus piernas. Pese a la gravedad, el conductor no frenó.

Las imágenes comenzaron a circular a través de WhatsApp y en distintas redes sociales, lo que aceleró la identificación del vehículo y del hombre. Horas después, el conductor se presentó voluntariamente en la Comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

En su declaración, el hombre aseguró no haber advertido que había atropellado al niño. El padre del menor, por su parte, manifestó su indignación y reclamó que se tomen medidas para que no vuelva a manejar: "Una persona así no puede volver a conducir".

El niño fue asistido en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia donde recibió atención médica y más tarde obtuvo el alta.