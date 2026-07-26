Sorteo 3394 del Quini 6: hubo 16 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $28 millones

El sorteo número 3394 del Quini 6 de este domingo 26 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 10.100 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 5.521 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 09 - 21 - 37 - 12 - 08 - 28. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.776 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 05 - 22 - 00 - 04 - 01 - 03. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Un apostador de Entre Ríos se quedó con más de mil millones de pesos en la Revancha

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 26 de julio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.038 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 22 - 45 - 25 - 03 - 05 - 08. En esta modalidad hubo un apostador con seis aciertos y se llevó los $1.038.037.766, 40. El ganador hizo la jugada en una agencia de la localidad de Viale, Entre Ríos.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 462 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 10 - 42 - 13 - 40 - 06 - 43. Hubo 16 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $28 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 10.150 millones de pesos.