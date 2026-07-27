Atención: se reprograma el festival infantil “Yequita”
Debido a las condiciones climáticas, la propuesta finalmente se realizará este martes. Habrá escenarios con espectáculos, bandas musicales, juegos temáticos, talentos locales, animación en vivo y propuestas lúdicas y artísticas para todas las edades.
27 de Julio de 2026 10:27
Por Redacción 0223
PARA 0223
En medio de las vacaciones de invierno, la Municipalidad había previsto que este lunes se realice una edición especial del festival Yequita, pero por las condiciones climáticas debe posponer la edición para este martes en Plaza Mitre de 14 a 17.
El festival Yequita se reprograma para el martes por la tarde
Habrá escenarios con espectáculos, bandas musicales, juegos temáticos, talentos locales, animación en vivo y propuestas lúdicas y artísticas para todas las edades, en el marco de la tercera edición de “Aventura en Mar del Plata”, una series de propuestas culturales y recreativas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno, organizadas en escenarios culturales, con entrada libre o aranceles accesibles.
Asimismo, el festival infantil contará con música en vivo, glitter, feria y mucho más. Entre los artistas se destacan Los científicos locos, Cuento con vos, Las magdalenas y Al rock con leche.
Hay una gran variedad de actividades para las infancias
Desde el Municipio indicaron que toda la información actualizada sobre horarios, lugares y actividades de “Aventura en Mar del Plata” está disponible en www.mardelplata.gob.ar/aventuraenmardelplata2026
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