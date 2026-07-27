Atención: se reprograma el festival infantil “Yequita”

Hay una gran variedad de actividades para las infancias.

En medio de las vacaciones de invierno, la Municipalidad había previsto que este lunes se realice una edición especial del festival Yequita, pero por las condiciones climáticas debe posponer la edición para este martes en Plaza Mitre de 14 a 17.

El festival Yequita se reprograma para el martes por la tarde

espectáculos, bandas musicales, juegos temáticos, talentos locales, animación en vivo y propuestas lúdicas

música en vivo, glitter, feria y mucho más

Los científicos locos, Cuento con vos, Las magdalenas y Al rock con leche.

Habrá escenarios cony artísticas para todas las edades, en el marco de la tercera edición de “Aventura en Mar del Plata ”, una series de propuestas culturales y recreativas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno, organizadas en escenarios culturales, con entrada libre o aranceles accesibles.Asimismo, el festival infantil contará con. Entre los artistas se destacan