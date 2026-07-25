Después del desalojo de la Saladita, volvieron a instalarse feriantes en la Bristol

Tras el desmantelamiento de la "Saladita" de la Bristol ocurrido meses atrás en Mar del Plata, este fin de semana de vacaciones de invierno un grupo de vendedores ambulantes volvió a montar los stands de la feria en la zona de la Rambla.

A través de las imágenes de @dronmardelplata, se corroboró la instalación de múltiples puestos en el espacio que había quedado vacío después de los operativos de desalojo registrados en abril.

La grabación que comenzó a circular en redes sociales da cuenta de la multiplicidad de puestos y de la exhibición de productos de todo tipo en pleno centro marplatense.

Tres meses después del desalojo, vendedores ambulantes volvieron a montar la feria en la Bristol. Imágenes de @dronmardelplata.

El desalojo de la Saladita de Mar del Plata

A mediados de abril y en un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales, se desmanteló la feria de vendedores ambulantes y artesanos conocida como la Saladita de la Bristol.

El desalojo fue dispuesto en el marco de una investigación judicial por diversas infracciones a la Ley de Marcas, que establece la protección de signos distintivos como nombres, logos y envases para productos y servicios.

De un día para el otro, el lugar amaneció completamente desolado: sin puestos, con estructuras derribadas, chapas y maderas por todas partes y apenas rastros de una feria que supo ser de dimensiones enormes.

Con 4 topadoras y en una madrugada, se desmanteló por completo la llamada Saladita de la Bristol.

La desocupación del predio causó un fuerte impacto en los feriantes que se vieron afectados en su fuente de ingresos. Los trabajadores nucleados bajo el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) marcharon al Municipio para exigir la restitución de la feria o el inicio de una vía de diálogo para hallar soluciones.

El desalojo fue dispuesto en el marco de una investigación judicial por diversas infracciones a la Ley de Marcas.

“Queremos que alguien nos atienda y nos diga qué va a pasar con toda esta gente. Son 200 familias que hoy se quedaron sin su fuente laboral y el Municipio todavía no dio una respuesta”, sostuvo en su momento el referente del gremio Walter Rivero a 0223.

La decisión de avanzar con la demolición de la feria dejó en evidencia, según Sivara, la falta de políticas para el sector. “No se está priorizando el trabajo ni la necesidad de la gente. Se está dejando a muchas familias sin ingresos y sin ninguna alternativa”, subrayó Rivero.

Sin embargo, la decisión del desalojo no dio marcha atrás. En medio de los reclamos, el intendente Agustín Neme defendió la decisión oficial y aseguró: “Playa Bristol volvió a ser de los vecinos, de las familias y de quienes visitan Mar del Plata para disfrutarla en libertad”.

“Mientras yo sea intendente, acá no se van a instalar carpas, no se van a hacer licitaciones ni se va a privatizar un solo metro de un lugar que es de todos”, cerró entonces Neme en X.