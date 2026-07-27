Robaron a mano armada una camioneta de correo privado

Al menos dos delincuentes, uno de los cuales estaba armado, le robaron este lunes la camioneta al empleado de una empresa de correo privado que hacía reparto en el barrio Santa Rosa de Lima y lo abandonaron pocos minutos después.

Fuentes oficiales confirmaron que el empleado de 30 años fue sorprendido por dos sujetos en inmediaciones de las calles Madariaga y Falucho y le sustrajeron la camioneta Renault Kangoo Express ploteada con el logo de la empresa Andreani.

Tras las tareas de búsqueda, personal del Comando de Patrullas halló el utilitario abandonado en la intersección de República Árabe Siria y Alberti.

Desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) se labraron actuaciones por el delito de robo, ordenaron la intervención de Policía Científica, del perito verificador y la posterior restitución del vehículo a su propietario: ninguno de los autores fue identificado.