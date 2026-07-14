Video: estaba por llevar a su hija al colegio y dos motochorros le robaron la camioneta

Un violento asalto se registró en la mañana de este martes en el barrio Parque Luro, cuando un hombre estaba por llevar a su hija a la escuela y fue abordado por dos motochorros que le robaron la camioneta.

Conforme a la denuncia a la que accedió 0223 y una cámara de seguridad que captó la situación, el episodio ocurrió minutos antes de las 8 en la entrada de una vivienda situada en Marcos Sastre al 300.

Como se observa en las imágenes, una menor y un sujeto de 51 años que estaban por subir a su Baic X55 Plus fueron sorprendidos por dos delincuentes que circulaban en contramano y los obligaron a descender del vehículo.

Mientras la mujer era la encargada de conducir, el ladrón presuntamente armado bajó de la moto y amenazó a los ocupantes, que de inmediato abandonaron el rodado y subieron a la vereda.

Aunque los agresores sustrajeron la camioneta SUV y escaparon en dirección a la avenida Constitución, horas más tarde fue hallada en Necochea y Remedios de Escalada, en jurisdicción de la Comisaría Séptima.