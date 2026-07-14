Video: estaba por llevar a su hija al colegio y dos motochorros le robaron la camioneta
El hecho se registró antes de las 8 de este martes en la entrada de una vivienda del barrio Parque Luro.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un violento asalto se registró en la mañana de este martes en el barrio Parque Luro, cuando un hombre estaba por llevar a su hija a la escuela y fue abordado por dos motochorros que le robaron la camioneta.
Conforme a la denuncia a la que accedió 0223 y una cámara de seguridad que captó la situación, el episodio ocurrió minutos antes de las 8 en la entrada de una vivienda situada en Marcos Sastre al 300.
Como se observa en las imágenes, una menor y un sujeto de 51 años que estaban por subir a su Baic X55 Plus fueron sorprendidos por dos delincuentes que circulaban en contramano y los obligaron a descender del vehículo.
Mientras la mujer era la encargada de conducir, el ladrón presuntamente armado bajó de la moto y amenazó a los ocupantes, que de inmediato abandonaron el rodado y subieron a la vereda.
Aunque los agresores sustrajeron la camioneta SUV y escaparon en dirección a la avenida Constitución, horas más tarde fue hallada en Necochea y Remedios de Escalada, en jurisdicción de la Comisaría Séptima.
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