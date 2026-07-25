Zona norte: allanan de urgencia una vivienda y recuperan un auto robado durante un raid delictivo

Allanan de urgencia una vivienda y recuperan un auto robado durante un radi delictivo

Un allanamiento de urgencia por parte de personal policial permitió recuperar un auto Fiat Cronos que había sido sustraído el viernes durante un raid delictivo en diferentes barrios de la zona de norte.





Gabinete Técnico Operativo

comisaría séptima

vehículo sustraído se encontraba oculto en un domicilio del barrio López de Gomara.

consigna policial a la espera de la orden judicial

presuntos autores de varios hechos delictivos

desobedeció la orden e ingresó al inmueble

ingresaron al lugar y secuestraron el rodado

secuestro activo

identificada una mujer de 50 años sobre quien no se adoptaron medidas restrictivas

vehículo será restituido a su propietario una vez concluidas las diligencias periciales

Fue personal delde lacon apoyo de efectivos de otras dependencias el que tras varias tareas de campo, recolección de información y análisis de cámaras de seguridad, estableció que elMientras se mantenía una, los efectivos observaron la llegada de un hombre cuyas características coincidían con las de uno de losocurridos durante la jornada: al darle la voz de alto, el sospechoso, logrando escapar por los fondos de la propiedad.Los oficialesque registraba pedido depor el robo denunciado ese mismo día. En el domicilio fueAutoridades policiales informaron que ely legales de rigor y que la investigación continúa para identificar y detener a los autores del robo.