Zona norte: allanan de urgencia una vivienda y recuperan un auto robado durante un raid delictivo
Sucedió en el barrio López de Gomara. Un hombre logró escapar por los fondos de la vivienda. El rodado había sido sustraído el viernes
25 de Julio de 2026 09:37
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un allanamiento de urgencia por parte de personal policial permitió recuperar un auto Fiat Cronos que había sido sustraído el viernes durante un raid delictivo en diferentes barrios de la zona de norte.
Fue personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría séptima con apoyo de efectivos de otras dependencias el que tras varias tareas de campo, recolección de información y análisis de cámaras de seguridad, estableció que el vehículo sustraído se encontraba oculto en un domicilio del barrio López de Gomara.
Mientras se mantenía una consigna policial a la espera de la orden judicial, los efectivos observaron la llegada de un hombre cuyas características coincidían con las de uno de los presuntos autores de varios hechos delictivos ocurridos durante la jornada: al darle la voz de alto, el sospechoso desobedeció la orden e ingresó al inmueble, logrando escapar por los fondos de la propiedad.
Los oficiales ingresaron al lugar y secuestraron el rodado que registraba pedido de secuestro activo por el robo denunciado ese mismo día. En el domicilio fue identificada una mujer de 50 años sobre quien no se adoptaron medidas restrictivas.
Autoridades policiales informaron que el vehículo será restituido a su propietario una vez concluidas las diligencias periciales y legales de rigor y que la investigación continúa para identificar y detener a los autores del robo.
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