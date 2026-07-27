Chocó tres autos estacionados en un importante cruce de avenidas: estaba borracho

Un hombre de 64 años fue aprehendido luego de protagonizar un siniestro vial en el cruce de dos transitadas avenidas de Mar del Plata, en medio del receso invernal. El conductor estaba borracho y quedó aprehendido.

Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro se registró alrededor de las 16 en la intersección de las avenidas Independencia y Libertad, donde el imprudente conductor colisionó contra tres vehículos estacionados e intentó darse a la fuga.

Tras un llamado al 911, personal policial y agentes de Tránsito localizaron e interceptaron al conductor del vehículo involucrado, una Jeep Compass.

Como resultado del incidente, se registraron daños materiales en un Honda Civic, una Fiat Fiorino y una Toyota Hilux, sin que se produjeran personas lesionadas.

Un utilitario Fiat Fiorino, entre los involucrados.

Una Toyota Hilux fue embestida.

Al practicársele el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado positivo alcohol en sangre.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la aprehensión del imputado, la notificación de la formación de la causa por daños, el secuestro del vehículo y la continuidad de las actuaciones judiciales.