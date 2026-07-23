Polémica con licencias profesionales: la Provincia explicó que los cambios dependen de la normativa nacional

El Ministerio de Transporte bonaerense difundió un comunicado para aclarar el alcance del nuevo régimen de licencias profesionales.

Las críticas por la implementación del nuevo régimen de licencias profesionales interjurisdiccionales llevaron al gobierno de la provincia de Buenos Aires a salir a aclarar que los cambios cuestionados no fueron definidos por la administración bonaerense, sino que responden a la normativa dictada por el gobierno nacional. Además, la Provincia remarcó que únicamente cumple con las funciones delegadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para la emisión de las licencias profesionales.

La cartera a cargo de Martín Marinucci hizo un planteo público en medio de la polémica.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Transporte que conduce Martín Marinucci recordó que Buenos Aires integra desde 2010 el Sistema Nacional de Licencias de Conducir y que, en ese marco, emite las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional bajo las condiciones establecidas por la legislación nacional. Según explicó, las modificaciones derivan del Decreto 196/2025 y de la reglamentación posterior de la ANSV, que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite independiente.

Con el nuevo esquema, la habilitación para conducir transporte de cargas y pasajeros entre distintas jurisdicciones pasó a estar incorporada a las licencias profesionales de las clases C, D y E. Sin embargo, la Provincia aclaró que los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas deben realizarse exclusivamente a través de prestadores privados registrados y habilitados por la ANSV.

La Provincia explicó cuáles son sus competencias en la implementación de la normativa nacional sobre licencias interjurisdiccionales.

Uno de los puntos que más cuestionamientos generó es el costo de esos estudios y cursos. Frente a ello, el Ministerio bonaerense sostuvo que el nuevo régimen "no establece una tarifa nacional de referencia", por lo que cada prestador fija libremente el valor de las prestaciones, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias municipales. Por ese motivo, consideró "incorrecto" atribuir al Gobierno bonaerense decisiones sobre los requisitos, el sistema de prestadores o los costos del trámite.

“Resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones, ya que se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente”, se escudó la cartera.

El nuevo esquema para choferes profesionales comenzó a regir con cambios en los requisitos y en el sistema de emisión de licencias.

Prórroga por las dificultades del sistema

La cartera provincial también reconoció que la implementación del nuevo régimen presenta inconvenientes, especialmente por la escasa cantidad de prestadores habilitados en distintas regiones bonaerenses. Ante ese escenario, dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias profesionales alcanzadas por el nuevo esquema, con el objetivo de que los conductores puedan completar los nuevos requisitos sin quedar impedidos de trabajar.

Finalmente, el Ministerio de Transporte manifestó su preocupación porque el nuevo modelo deja a los trabajadores "sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia establecida por el Estado Nacional", lo que, advirtió, puede derivar en importantes diferencias de costos entre regiones y dificultar el acceso al trámite para los conductores profesionales de todo el país.