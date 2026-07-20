Accidente en pleno centro: cómo evoluciona el hombre arrollado por una automovilista

El hombre de 52 años que este lunes por la tarde fue arrollado por la conductora de un Peugeot 206 que circulaba por el centro de Mar del Plata evoluciona favorablemente tras cursar las primeras horas después del accidente.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que la víctima sufrió una fractura en una de sus extremidades, pero afortunadamente se encuentra estable. "Está esperando el resultado de una tomografía", indicaron.

La víctima fue asistida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), siendo posteriormente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende.

Tal como se informó, el siniestro se registró en en la intersección de Catamarca y Moreno. La mecánica del accidente fue revelada por las cámaras de seguridad de una estación de servicio.

En las imágenes se puede observar el momento en el que choca primero con un Nissan y, como consecuencia, arrolla al hombre que caminaba con un menor de 15 años. Mientras el menor es levantado por el aire, el mayor fue arrastrado varios metros hasta que detuvo su marcha.

La conductora de 54 años tenía una licencia de conducir presuntamente apócrifa, por lo que quedó alojada en la Unidad Penal N.º 50 de Batán.

Mientras que personal de Tránsito Municipal secuestró el vehículo por carecer de documentación habilitante, desde la fiscalía ordenaron la aprehensión por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público.