Quedó en libertad la mujer que atropelló a dos personas y tenía una licencia falsa

La mujer de 54 años que el lunes por la tarde chocó en la esquina de Catamarca y Moreno, atropelló a un hombre que caminaba con su hijo y exhibió un carnet de conductor apócrifo quedó en libertad este martes tras ser trasladada a Tribunales.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que las víctimas del hecho no iniciaron acción penal alguna y que desde la fiscalía de Delitos Culposos le pidieron a Cuerpo Médico que califique las lesiones sufridas por el hombre de 52 años y su hijo de 15. “Ambas víctimas recibieron el alta médica”, señalaron.

Más allá de no tener certificado el grado de lesiones, todo indica que las mismas son de carácter leve, por lo que debe aguardarse que sean las víctimas quienes insten la acción penal. Cuando eso ocurra se podrá llamar a la conductora para que preste declaración en el marco de esa causa.

De manera paralela se inició otro expediente en la fiscalía de Delitos Económicos tras comprobar que la licencia de conductor que le presentó al personal del Comando de Patrullas y de la comisaría primera era apócrifa. “Esa causa intentará establecer el origen de la licencia trucha y determinar si la mujer sabía que era apócrifa", agregaron.

Tras pasar la noche en la comisaría primera la mujer fue trasladada este lunes a Tribunales desde donde, pasado el mediodía, se retiró en libertad acompañada por familiares.