Padre de la niña fallecida en Villa Gesell: "Para mí fue un accidente"

El hombre relató que aquel día salió de su trabajo en una planta de reciclado a las 14:00, y cuando regresó alrededor de las 14:30 encontró a la niña acostada en la cama.

José Daniel Aguirre, de 53 años y padre de Isabella, la niña de 2 años que falleció en Villa Gesell, habló públicamente tras la detención de su pareja, Lucía Sosa, acusada por la muerte de la menor. Aguirre calificó lo ocurrido como un accidente y brindó detalles sobre los momentos previos al traslado de Isabella al hospital.

El hombre relató que aquel día salió de su trabajo en una planta de reciclado a las 14:00, y cuando regresó alrededor de las 14:30 encontró a la niña acostada en la cama.

El hombre relató que aquel día salió de su trabajo en una planta de reciclado a las 14:00, y cuando regresó alrededor de las 14:30 encontró a la niña acostada en la cama. "La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí por favor que llevaran a la nena", contó. Además, aseguró que antes de pedir ayuda le tomó el pulso a Isabella y sintió que "ya no tenía latidos".

Sobre su vida personal, Aguirre comentó que es conocido en la comunidad como una persona trabajadora que se levanta temprano para mantener a sus hijos. Reconoció que estuvo seis días sin salir de su casa, describiendo ese tiempo como "un infierno" debido al encierro y a la imposibilidad de responder a los llamados de su trabajo.

Dijo desconocer la historia previa de Lucía Sosa.

En cuanto a Lucía Sosa, Aguirre afirmó que desconocía totalmente su historial judicial y que se enteró apenas uno o dos días antes de hablar con la prensa sobre la existencia de Lucas Ruiz, hijo biológico de Sosa dado en adopción. "Ella nunca me quiso decir nada ni me contó sobre esa criatura", sostuvo.

Este martes, Aguirre debe presentarse en una entrevista en Cámara Gesell junto a uno de sus hijos. "Yo tengo seis hijos de un matrimonio previo, y esta nena es la parte que me queda en el corazón", expresó con emoción.

. "La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí por favor que llevaran a la nena", contó.

La detención de Lucía Sosa fue ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón. La imputación es por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. El operativo estuvo a cargo de la DDI de Dolores y la Sub DDI de Villa Gesell, con la autorización del Juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli.