Se creía desaparecida por la dictadura en Chile y la habrían encontrado en Miramar: qué determinó el análisis genético

El análisis genético reveló que hay "una probabilidad superior al 99,999%" de que sea ella.

Después de casi diez meses de investigación, un estudio de ADN confirmó la identidad de Bernarda Vera, una mujer que figuraba como desaparecida en el listado oficial de víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Se trata de la mujer que una investigación periodística de TV descubrió el año pasado en Miramar.

A través de un comunicado, el Poder Judicial chileno indicó que, tras varios meses, las pruebas confirmaron que "el perfil genético de la mujer encontrada corresponde a Bernarda Vera Contardo".

Ante la novedad, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con los familiares de la presunta desaparecida y les compartió "los resultados del informe pericial correspondiente al perfil genético y las muestras de sus familiares disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal".

“En la diligencia se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%”, indicó la institución en la nota.

El funcionario remarcó que la causa está "bajo estricto secreto de investigación" y estableció que “el informe pericial genético de ADN es de carácter reservado y se entrega con el único y exclusivo fin para conocimiento del grupo familiar directo y su ámbito interno”, según declaraciones que recogió La Tercera.

El caso de Bernarda Vera

El caso salió a la luz en septiembre del año pasado, cuando la cadena local Chilevisión dio a conocer un informe en el que mostraba que habría encontrado a Vera viviendo en la ciudad vecina.

La polémica estalló porque la protagonista del reportaje era una profesora que, con 27 años y una hija de 5, fue detenida por militares el 10 de octubre de 1973 y que, aparentemente, había sido ejecutada en el puente de Villarrica, en la región de La Araucania.

La joven era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y su nombre figura entre las 1.162 personas incluidas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), el registro elaborado en 1991 sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista.

Luego de que trascendiera el informe televisivo, el gobierno de Gabriel Boric reconoció que había recibido avisos sobre posibles "incongruencias” en algunos testimonios que fueron reportadas por el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y dispuso la apertura de una nueva investigación.

Ante el escándalo generado, fue el por entonces ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien señaló que la tarea de "corroborar científicamente la identidad de la mujer que vive en Argentina y que sería Bernarda Vera" le correspondía a la Justicia. La causa quedó radicada en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, también en la región de la Araucanía.

El funcionario estaba al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando se puso en marcha el PNB y fue la persona señalada por la oposición a la administración de Boric como el responsable de la eventual "inexactitud respecto al caso".