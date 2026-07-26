Muerte de la niña en Villa Gesell: ponen a resguardo a su hermano de 4 años mientras avanza la investigación

La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell continúa avanzando con nuevas medidas judiciales y de protección. Mientras la fiscalía aguarda los resultados de pericias complementarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, el hermano de la menor, de 4 años, fue puesto a resguardo por decisión del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La medida fue confirmada por un funcionario municipal, quien explicó que "al existir una denuncia y un proceso judicial, se toma una medida de protección", en referencia al niño, que permanecerá bajo resguardo mientras avanza la causa.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción de Pinamar. El informe preliminar de la autopsia determinó que la niña falleció por una asfixia obstructiva, un cuadro que derivó en una hipoxemia (disminución severa del oxígeno en sangre) y posteriormente en un paro cardíaco. Los forenses establecieron además que se trató de una muerte no traumática, ya que no presentaba lesiones compatibles con violencia física.

Pese a este resultado, el fiscal resolvió no entregar aún el cuerpo a la familia y mantenerlo bajo custodia judicial hasta contar con nuevos estudios forenses, entre ellos los análisis toxicológicos y otras pericias que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

Según la declaración de la madre, de 42 años, la niña habría sufrido una broncoaspiración mientras tomaba un biberón en la vivienda familiar. La mujer trasladó a la pequeña al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación, los médicos constataron su fallecimiento.

Desde el inicio de la investigación, la Justicia dispuso diversas medidas de prueba debido a los antecedentes judiciales de la madre. Años atrás fue investigada por la muerte de otros dos hijos en distintos episodios ocurridos en Mar del Plata. Si bien en esas causas fue absuelta al no acreditarse responsabilidad penal, esos antecedentes motivaron que en esta oportunidad se profundizaran las diligencias investigativas.

En ese marco, también se realizaron allanamientos en la vivienda familiar y se secuestraron elementos de interés para la causa. Paralelamente, el Servicio Local intervino para garantizar la protección del hermano de la víctima, quien desde ayer permanece bajo resguardo mientras continúa la evaluación de su situación familiar.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación permanece abierta y que aún restan incorporar los resultados de distintas pericias antes de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho. Por el momento, la causa sigue orientada a establecer con exactitud las circunstancias que derivaron en la muerte de la niña.