Denunciaron a Milei por autorizar ejercicios militares con EE.UU.: uno se realizó frente a Mar del Plata

Los ejercicios navales combinados entre la Armada Argentina y la Marina de Estados Unidos se desarrollaron en el Mar Argentino, frente a las costas de Mar del Plata.

Una denuncia penal presentada contra el presidente Javier Milei por haber autorizado el ingreso de tropas estadounidenses para participar de ejercicios militares en Argentina tiene un capítulo que involucra directamente a Mar del Plata. Entre las maniobras incluidas en el decreto cuestionado figura un ejercicio naval realizado en el Mar Argentino, frente a las costas de la ciudad.

La presentación fue realizada por el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat, y quedó radicada en el Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini. En la denuncia también fueron incluidos el ministro de Defensa, Luis Petri, y otros funcionarios nacionales.

Javier Milei participó de una de las jornadas de entrenamiento a bordo del portaaviones estadounidense USS Nimitz, junto a autoridades militares de ambos países.

El eje del planteo judicial es que el gobierno autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de efectivos militares de Estados Unidos sin contar previamente con la autorización del Congreso de la Nación, una atribución que la Constitución reserva expresamente al Poder Legislativo.

La denuncia apunta contra el Decreto 264/2026, firmado en abril, que habilitó el ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar del ejercicio combinado "Daga Atlántica", además de autorizar el despliegue de fuerzas nacionales para el ejercicio "Passex", desarrollado entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

El diputado nacional Juan Marino presentó la denuncia penal al considerar que el ingreso de tropas extranjeras debió contar con autorización previa del Congreso Nacional.

Fue precisamente este último operativo el que tuvo como escenario el Mar Argentino frente a Mar del Plata. Durante esas jornadas, unidades de la Armada Argentina realizaron maniobras conjuntas con el portaaviones estadounidense USS Nimitz, en un entrenamiento que incluyó ejercicios de interoperabilidad naval.

Semanas después, el propio Milei participó de las actividades a bordo del portaaviones estadounidense junto a autoridades militares argentinas y norteamericanas. En esa oportunidad, Presidencia destacó que las maniobras buscaron fortalecer la cooperación bilateral y mejorar la capacidad operativa entre ambas fuerzas navales.

La denuncia penal cuestiona que el ingreso de tropas extranjeras haya sido autorizado mediante un DNU, sin la intervención previa del Congreso Nacional.

Sin embargo, para los denunciantes, el problema no radica en la realización de los ejercicios sino en el mecanismo utilizado para autorizarlos. Según sostienen, el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino, por lo que consideran que el Poder Ejecutivo avanzó sobre una competencia exclusiva del Parlamento.

En la presentación también se cuestiona que el Gobierno haya justificado el uso de un DNU al sostener que existían circunstancias excepcionales que impedían seguir el trámite legislativo ordinario. El decreto argumentó precisamente esa situación para habilitar tanto el ingreso de efectivos estadounidenses como la realización de los ejercicios militares combinados.