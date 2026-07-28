Clausuran un local gastronómico: deck sin permiso e irregularidades

La municipalidad de Santa Rosa tomó la decisión de clausurar el local gastronómico La Cueva del Chancho, ubicado sobre la calle Alsina, tras constatar que se realizaron obras sin la debida autorización y en violación a la normativa urbana vigente.

La medida se concretó este lunes luego de una inspección realizada por la Dirección de Planeamiento Urbano, cuyos agentes verificaron que el establecimiento había ejecutado construcciones sin contar con el permiso municipal correspondiente.

Entre las irregularidades detectadas, los inspectores constataron que un deck había sido cerrado completamente con lonas, lo que contraviene las condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 6445/2020. Además, se identificó la construcción de una cubierta de chapa plastificada con estructura metálica entre la fachada del inmueble y el deck, obra que tampoco contaba con la autorización requerida.

El 16 de julio, la Dirección de Planeamiento Urbano intimó a los responsables del comercio a regularizar estas obras en un plazo de 48 horas, exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente y garantizando las condiciones de seguridad y circulación. Sin embargo, al no recibir respuesta ni acreditarse la regularización en ese lapso, se procedió a la clausura.

Con esta acción, las autoridades buscan asegurar el respeto por las normas urbanísticas y las condiciones de seguridad indispensables para este tipo de instalaciones.

Desde el municipio recordaron que todas las obras edilicias, tanto permanentes como temporales, deben contar con las autorizaciones correspondientes y adecuarse a la legislación vigente. Estas medidas están orientadas a proteger la seguridad de vecinos, trabajadores y clientes, así como a garantizar el uso adecuado del espacio público.