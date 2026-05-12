Clausuraron un comercio por vender alcohol después de las 21

Una ley provincial que existe hace años pero que rara vez se controla volvió a tener vigencia real en el partido vecino de Mar Chiquita. Un local de Santa Clara del Mar fue clausurado por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido por la normativa bonaerense.

Según replicó el sitio 02265, el hecho tuvo lugar en un comercio en la esquina de Montreal y El Cairo. Tres personas que salían del local en el momento del operativo exhibieron el ticket de compra y las bebidas que acababan de adquirir. Como resultado del operativo, se secuestraron una botella de vino, dos botellas de cerveza, una lata de cerveza y una botella de vodka.

La ley en cuestión es la 11.825 de la Provincia de Buenos Aires, que prohíbe la venta minorista y la entrega a domicilio de alcohol para consumo fuera del establecimiento a partir de las 21 horas y hasta las 10 de la mañana. El responsable del comercio, un hombre de 40 años y residente de la localidad, fue notificado por infracción a la misma.

El procedimiento fue llevado a cabo por el titular de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar, junto a personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) y efectivos de la dependencia. En el caso intervino el Juzgado de Faltas en turno.