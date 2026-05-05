Clausuraron un consultorio por una grave irregularidad

El procedimiento fue llevado adelante por el Instituto de Protección Ambiental y Animal, cuyos inspectores también advirtieron que el establecimiento no contaba con la inscripción obligatoria.

Un consultorio dermatológico fue clausurado de manera preventiva luego de que autoridades detectaran la disposición indebida de residuos patógenos en la vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por el Instituto de Protección Ambiental y Animal, cuyos inspectores también advirtieron que el establecimiento no contaba con la inscripción obligatoria en el Registro Único de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos.

El caso ocurrió en la ciudad de Córdoba, específicamente en un consultorio ubicado en el piso 8 de Ituzaingó 167.

Durante la inspección, personal municipal constató el arrojo de dos bolsas negras con residuos patógenos en la vereda del edificio. Dentro de ellas encontraron recetas emitidas por la titular, además de cofias, cobertores de camillas, guantes, envoltorios, barbijos, algodones y jeringas.

Estos elementos permitieron confirmar que los desechos habían sido generados por el propio local. El consultorio funciona sobre calle Ituzaingó, entre Entre Ríos y Corrientes, en una zona céntrica y a pocas cuadras de barrio Nueva Córdoba.

La obligación de inscripción en el registro está establecida por la Ordenanza 12.648, que fija las condiciones que deben cumplir generadores, transportistas y operadores de residuos sólidos urbanos.