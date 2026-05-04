Clausuran una sucursal de una famosa cadena de supermercados por irregularidades

El hipermercado Jumbo de Comodoro Rivadavia amaneció este lunes con las puertas cerradas. Las autoridades municipales dispusieron su clausura preventiva tras detectar una serie de irregularidades durante controles de rutina en el establecimiento ubicado en el paseo costero de la ciudad.

Según replicó el sitio ADN Sur, los inspectores detectaron daños en un portón de recepción de mercadería que representan un riesgo operativo en el ingreso y egreso de productos.

Además, la habilitación comercial del local estaría fuera de término, aunque se espera que sea regularizada en las próximas horas. Por último, se detectó que al menos un producto comercializado en el local no cumplía con la normativa vigente en materia de etiquetado frontal, que establece la obligación de informar con claridad el contenido nutricional de los alimentos.

La combinación de estas irregularidades derivó en la decisión de clausurar el supermercado durante la jornada del lunes. Desde el establecimiento no emitieron ningún comunicado oficial, lo que generó incertidumbre entre los clientes habituales que se encontraron con las puertas cerradas sin previo aviso.