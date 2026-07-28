Muerte de la nena en Villa Gesell: la madre se negó a declarar y evalúan cambiar la imputación

Lucía Sosa, la madre de Isabella Aguirre, la nena de dos años que murió en Villa Gesell, se negó a declarar este martes durante la indagatoria por recomendación de su defensa. Mientras permanece detenida desde el lunes, la fiscalía evalúa un posible cambio en la calificación de la causa que podría agravar significativamente su situación judicial.

Por el momento, el expediente está caratulado como abandono de persona seguido de muerte agravado, aunque el fiscal Juan Pablo Calderón espera los resultados de distintas pericias para definir si corresponde modificar la acusación. En caso de recalificar el hecho como homicidio agravado por el vínculo, Sosa podría enfrentar una pena de prisión perpetua. Con la imputación actual, la condena máxima prevista es de 20 años de prisión.

La investigación continúa bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte

En paralelo, la Justicia también reconstruye el expediente que se tramitó en Mar del Plata por las muertes de Candela, de cinco meses, y Jazmín, de 11 meses, hijas de Sosa y de su expareja Héctor Picard, fallecidas en 2013 y 2016. Aunque ambos fueron juzgados y absueltos en ese proceso, por lo que la causa no puede reabrirse, los investigadores consideran que esos antecedentes pueden aportar contexto a la investigación por la muerte de Isabella.

La autopsia determinó que la niña falleció como consecuencia de una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, un dato clave para el avance de la investigación.

En las últimas horas también declaró públicamente Daniel Aguirre, padre de Isabella y pareja de Lucía Sosa. El hombre relató cómo encontró a la niña al regresar de trabajar.

"Llegué a las 14.30 y me encontré con que la nena estaba tirada en la cama. La tomé en mis brazos y salí corriendo hasta un taller para pedir que la llevaran al hospital. Sentí que ya no tenía latidos", contó.

Además, aseguró que desconocía los antecedentes judiciales de su pareja. "No sabía que Lucía tenía antecedentes. Nunca me dijo nada. Me enteré anoche por su hijo Lucas", afirmó. Sobre la reacción de Sosa, señaló que la vio "nerviosa porque la criatura no reaccionaba".