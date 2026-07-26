Piden cadena de oración por el joven que volcó con su auto en la ruta 226

Familiares y allegados de Mateo Bianchi, el joven oriundo de Balcarce que este sábado por la mañana volcó con su auto en la ruta 226, dieron a conocer detalles del estado de salud y pidieron a la comunidad una cadena de oración para su pronta recuperación.

A través de las redes sociales, sus familiares detallaron que el joven sufrió lesiones que afectaron su médula y sus piernas, por lo que actualmente permanece internado.

En este difícil momento, sus seres queridos invitan a quienes deseen acompañarlo con una oración, sin importar la religión o la forma de expresar su fe. “Prendé una vela, rezá un rosario o simplemente dedicá unos minutos a pedir por Mateo. Cada oración y cada muestra de cariño significan mucho para él y para nuestra familia”, expresaron.

El accidente ocurrió cerca de las 8 del sábado.

Según describieron desde su entorno, el joven es un pilar fundamental para sus padres y hermanos, motivo por el cual remarcaron que hoy, más que nunca, necesita del sostén y la esperanza de la comunidad.

Tal como se informó, el accidente se registró alrededor de las 8 del sábado a la altura del kilómetro 60 de la ruta 226 que une Mar del Plata con Balcarce. Por motivos que son materia de investigación, el conductor del salió de la calzada y volcó. Tras el impacto, se produjo un principio de incendio, que pudo ser controlado por los equipos de emergencia.

El conductor se encuentra internado en estado reservado en el hospital municipal de Balcarce.

Como consecuencia del accidente, dos personas mayores de edad sufrieron pérdida de conocimiento y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” para su atención.