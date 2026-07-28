El mercado cambiario sostuvo su racha alcista: cómo cerró el dólar este martes

El mercado cambiario sostuvo su racha alcista este martes y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico, pero el dólar mayorista se mantuvo por debajo de la barrera de los $1.500.

El dólar oficial cerró en los $1.498 para la venta a nivel mayorista, y se ubicó así a 22,9% del techo de la banda cambiaria: hoy en $1.841,16. En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s528,8 millones.

El dólar oficial minorista cerró a $1.470 para la compra y a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.520,82 para la venta.

El dólar mayorista se mantiene por debajo de los $1.500

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.601,10 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%. El dólar MEP cerró a $1.534,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

El dólar blue cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,77.