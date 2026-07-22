El dólar subió por primera vez en la semana y superó los $1.500

El dólar rebotó después de caer en la jornada previa por primera vez en cinco ruedas y este miércoles 22 de julio el tipo de cambio oficial mayorista subió $5,50 (+0,4%) hasta los $1.483 para la venta.

El dólar oficial minorista cerró a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.502,35 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.569,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%. El dólar MEP cerró a $1.512,28 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.571,15.