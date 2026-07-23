El dólar volvió a subir y alcanzó su mayor nivel en 15 días

El mercado cambiario volvió a mostrar firmeza este jueves 22 de julio, en una rueda atravesada por la incertidumbre internacional y la cautela de los inversores ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

El dólar mayorista aumentó 0,44% y cerró en $1.489,50. Como el tipo de cambio oficial avanzó más que el paralelo, la brecha se redujo respecto de la jornada anterior hasta el 4,77%.

El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y los $1.550 para la venta.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $5 hasta los $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central cerró en $1.510,79.

Por su parte, el dólar blue volvió a subir este jueves y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. La cotización avanzó 0,32% hasta los $1.530 para la compra y los $1.550 para la venta.

El dólar blue volvió a subir este jueves y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico.

El dólar CCL cerró a $1.609,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%. El dólar MEP cerró a $1.515,64 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.578,52.