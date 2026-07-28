Balearon a un nene de 14 años en las piernas

El chico fue trasladado desde el Centro de Salud de la zona.

Un nene de 14 años fue baleado en ambas piernas el lunes a la noche inmediaciones de la rotonda del Hipódromo en la ruta 226 y quedó internado en el Hospital Materno Infantil.

El chico fue trasladado desde el Centro de Salud de la zona al Materno Infantil. Foto de archivo 0223.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el menor fue trasladado en ambulancia desde el Centro de Atención Primaria de Salud de la zona en el que recibió las primeras curaciones.

El niño continúa internado en el Materno Infantil. Foto 0223.

"Posee heridas arma de fuego en ambas piernas con orificio de entrada y salida en ambas y sin compromiso óseo ni vascular", detallaron.

Más allá del hermetismo en cuanto a lo sucedido, durante el traslado trascendió que el ataque habría ocurrido durante un intento de robo, pero no se obtuvieron mayores detalles.