Mataron a su primo a puñaladas tras discutir por el ruido de una moto

Lo que comenzó con una discusión por los ruidos que hacía una moto en el barrio Fray Luis Beltrán terminó con el asesinato a puñaladas a un hombre de 40 años y la aprehensión de tres hermanos que viven en la zona y que son primos de la víctima.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en inmediaciones de las calles Felipe de Arana y Vulcán cuando se produjo una pelea por los ruidos que hacía la víctima con una motocicleta.

La policía llegó tras un llamado al 911.

“Una mujer le habría pedido que no hiciera ruido, la víctima le respondió mal y los tres hermanos lo atacaron. Dos fueron apresados en el lugar y el tercero se entregó minutos más tarde”, señalaron.

Personal de la comisaría decimoquinta trabaja en el lugar en el marco de las actuaciones dispuestas por el fiscal Carlos Russo que se hizo presente en el lugar.

Es el vigésimo quinto homicidio doloso en lo que va del año en Mar del Plata, el primero en casi dos meses ya que el anterior se había registrado el pasado 29 de mayo cuando mataron a Samuel Sumariva en el barrio Juramento.