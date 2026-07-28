Este viernes, el mejor tributo a Los Redondos se vive en Brewhouse con “Rey Garufa y sus Timadores”

No es un año cualquiera para los ricoteros y, a pocas semanas de la partida del Indio Solari, Mar del Plata tendrá una fiesta especial. “Rey Garufa y sus Timadores”, banda tributo a Los Redondos, se presentará este viernes 31 de julio en Ciudad Cultural Brewhouse, ubicada en Diagonal Garibaldi 4830.

En esta oportunidad, la banda formada en 2008 se presentará junto a Fantasía o Realidad (banda tributo a Callejeros) para revivir los hitazos y mejores temas de la histórica banda del rock argentino.

Rey Garufa se presentará con Fantasía o Realidad

"Rey Garufa...." nació en una sala de ensayo, con el fin de tocar temas de Los Redondos, todo lo demás, se fue dando y generando como consecuencias de consecuencias, hasta llegar a formar una inmenso colectivo.

La misa ricotera tendrá presente al Indio Solari durante toda la noche.

Cada show de Rey Garufa, se vive como una pequeña “misa”, atravesada por esa cuestión “ceremonial”, según afirman sus promotores.

Actualmente, el proyecto de Rey Garufa y los Timadores es llevar la mística ricotera y su música a toda la Argentina, países vecinos, y si existiese la posibilidad, llegar a lugares donde nunca tocaron en vivo Los Redondos.

La banda se presentará este sábado

¡No te duermas, apurate! Las entradas se encuentran en venta en Cultutickets.