Cayó un helicóptero en el que viajaban cuatro altos funcionarios de Seguridad: se desconoce su estado de salud

La aeronave fue localizada en una zona de muy difícil acceso.

Un helicóptero con siete ocupantes a bordo, que participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales, reportó una emergencia en el noreste de la provincia de San Juan y requirió un amplio despliegue de asistencia.

A las 10:30 el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la activación de la baliza de emergencia correspondiente a la aeronave matrícula LV-KGR.

La última posición registrada ubicó al helicóptero en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja. Trabajaron en la zona efectivos del Subcentro de Mendoza y personal de Protección Civil, quienes lograron localizar la aeronave alrededor de las 13.

Entre los siete ocupantes se encuentran cuatro funcionarios sanjuaninos: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal. Los otros tres tripulantes no son oriundos de la provincia.

Según la información oficial, el helicóptero pertenece a una empresa privada y habría sufrido un accidente o realizado un aterrizaje de emergencia. El sitio donde fue localizada se encuentra a unos cinco kilómetros del denominado "Submarino", fuera del circuito turístico, en un sector de muy difícil acceso.

La aeronave transportaba a siete ocupantes y hasta el momento no se informó de manera oficial cuál es su estado de salud. Las tareas de rescate se desarrollan en un escenario especialmente complejo. Se trata del campo fiscal Caballo Anca, que abarca cerca de 64.000 hectáreas entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil.

Es un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros al interior de la Ruta Nacional 150, con escasos accesos y condiciones que dificultan el avance de las patrullas terrestres.