Misterio por la aparición de un helicóptero en La Perla: ¿por qué se detuvo en el barrio?

Vecinos de La Perla registraron el vuelo bajo de un helicóptero durante la mañana.

Vecinos de la tradicional zona de La Perla registraron en imágenes una situación que, a primeras horas del miércoles, les generó intriga y misterio: un helicóptero sobrevolvó las propiedades y se detuvo durante un largo período de tiempo.

"No sabemos por qué está acá, está iluminando algo", relataron al WhatsApp de 0223 anonadados con la escena que estaban viendo. "Está desde temprano, nos despertamos con ese vuelo extraño", agregaron.

Si bien en un primer momento se desconocían las tareas que realizaban, con el correr de las horas se supo que se trataba de efectivos de la DDI que realizaban allanamientos en el lugar.

Fuentes oficiales confiaron a 0223 que se trató de nueve allanamientos simultáneos en el marco de investigaciones relacionadas a robos de tipo "entraderas", llevadas a cabo en distintos barrios.