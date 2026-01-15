Bastián ya se encuentra en el Materno Infantil para su tercera operación

Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave un choque frontal entre una camioneta y un UTV en Pinamar, fue trasladado a Mar del Plata en un helicóptero sanitario y se encuentra preparado para afrontar una tercera intervención quirúrgica.

Para que el menor ingrese al quirófano del Hospital Materno Infantil, debió ser llevado en la aeronave “bajo estrictas medidas de cuidado” y con seguimiento del centro de salud marplatense, de acuerdo con el último parte médico.

Coordinado por el sistema de emergencias del Ministerio de Salud bonaerense, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) aguardó la llegada de Bastián en el helipuerto de la Base Naval de Mar del Plata, para luego conducirlo hasta el nosocomio local.

Según un comunicado del Municipio de Pinamar, la intervención se focalizará en la zona del hígado, la más afectada por el accidente. “Se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, indicaron.

Así llegaba al helipuerto de la Base Naval de Mar del Plata.

Además, la decisión de su traslado, de acuerdo al parte médico, se fundamenta en "la mejoría de los parámetros clínicos", con el objetivo de que pueda ser tratado "en un centro de mayor complejidad y especialización pediátrica, en virtud de la intervención prevista para esta jornada".

Desde el lunes pasado, cuando ocurrió el siniestro, Bastián permaneció internado en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea, donde fue intervenido pocas horas después del accidente para colocarle un packing hepático y de este modo, contener una hemorragia interna. Y ante su cuadro de “inestabilidad hemodinámica”, al día siguiente fue operado nuevamente para un recambio del packing de contención hepática.

Con el correr de los dos últimos días, el niño mostró algunos avances en su estado de salud, aún cuando en líneas generales su cuadro sigue siendo grave y todavía su vida corre riesgo.

Este miércoles, por ejemplo, “se inició el descenso progresivo de inotrópicos” y “no presentó signos de sangrado activo, motivo por el cual no requirió nuevas transfusiones". Fue a partir de esta pequeña evolución que se anunció que hoy sería operado nuevamente.