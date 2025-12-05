Insólito: cayó un helicóptero en medio de una cancha de tenis

Un helicóptero cayó sorpresivamente este jueves por la noche sobre una cancha de tenis del barrio porteño de Palermo. La aeronave se precipitó alrededor de las 20.30 en las canchas del Parque Manuel Belgrano, ubicado en la calle Jerónimo Salguero al 3400. Las impactantes imágenes del brutal accidente recorrieron rápidamente las redes sociales, mostrando los destrozos.

Aparentemente, el vehículo de la empresa Hangar Servicios habría sufrido un problema técnico durante el vuelo. Esta falla obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia sobre el campo de juego de tenis de polvo de ladrillo. Las fotografías que circularon mostraron a la aeronave de color amarillo con el fuselaje partido, completamente destruida tras el fuerte impacto.

Al lugar de los hechos acudieron inmediatamente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y bomberos de la zona para brindar asistencia. En la aeronave viajaban tres personas: el piloto, un hombre y una mujer como pasajeros. Afortunadamente, a pesar de la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales en el accidente.

Todos los heridos fueron rápidamente trasladados al Hospital Fernández para recibir la atención médica correspondiente. Se informó que los tres ocupantes se encontraban en condición estable y fuera de peligro. Asimismo, vale destacar que no se reportaron daños de consideración en el predio ni heridos entre las personas que se encontraban en el complejo deportivo al momento del incidente.