Jornada de bajas para el dólar: el blue fue la excepción y no se movió

El dólar blue fue el único que volvió a mostrar estabilidad en el mercado cambiario.

El mercado cambiario cerró este miércoles 29 de julio con un comportamiento tendiente a la baja en las distintas cotizaciones del dólar. Si bien las variaciones fueron moderadas, la mayoría de los tipos de cambio registró leves retrocesos respecto de la jornada anterior, mientras que el dólar blue se mantuvo sin cambios.

El dólar oficial cotizó a $1.467,28 para la compra y $1.518,59 para la venta, con una baja del 0,15%. Por su parte, el dólar Banco Nación cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una caída del 0,33%.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP se ubicó en $1.524,06, con un descenso del 0,60%, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) cerró en $1.585,81, retrocediendo 0,90%, la mayor baja de la jornada entre las principales cotizaciones.

El dólar blue se mantuvo estable y cotizó a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, sin variaciones respecto del cierre previo. En cambio, el dólar mayorista finalizó en $1.487 para la compra y $1.496 para la venta, con una baja del 0,13%. A su vez, el dólar futuro se negoció a $1.494,50 para la compra y $1.495,50 para la venta, con una caída del 0,23%.

Por otro lado, el dólar turista se ubicó en $1.969,50, registrando una baja del 0,33%, mientras que el dólar cripto avanzó levemente 0,03% hasta los $1.591,43, siendo una de las pocas cotizaciones que mostró una suba en la jornada.

En síntesis, la jornada cerró con predominio de bajas en la mayoría de las cotizaciones y solo el dólar blue volvió a mostrar estabilidad en el mercado cambiario.