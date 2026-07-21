El dólar oficial cayó por primera vez en cinco jornadas: a cuánto cerró este martes

El dólar cortó su leve racha alcista este martes 21 de julio. Así, por primera vez en cinco jornadas descendió. Acumuló, en los dos primeros días de esta semana, una baja de $ 0,50 lejos de la caída de $ 16,50 de los dos primeros días de la semana anterior.

El dólar mayorista cerró en los $1.477,5 para la venta, luego de un leve rally alcista. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El dólar minorista finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, a su vez el tipo de cambio minorista del Bcra cerró en $1.498,403. Por su parte, el dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.569,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP cerró a $1.508,79 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.569,13.