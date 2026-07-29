Discutieron por una operación inmobiliaria y lo amenazaron a tiros

Un hombre de 31 años acusado de efectuar varios disparos mientras amenazaba a otro por una operación inmobiliaria fue detenido en las últimas horas por personal policial tras la realización de un allanamiento en una casa en el barrio Parque Camet.

Tras el aval de la Justicia de Garantías y en el marco de una causa por coacción agravada y abuso de arma, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera, con apoyo del Grupo GAD y Caballería, allanó una vivienda en calle Los Granados al 4900.

En el domicilio se secuestró un revólver calibre .22, utilizado presuntamente durante el episodio denunciado, y 300 gramos de cogollos de marihuana, cuyo test orientativo arrojó resultado positivo.

Tiene 31 años.

La fiscal Romina Díaz avaló el procedimiento y dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Por su parte, a la mujer de 29 años que estaba en la vivienda se le formó una causa por el delito de tenencia de estupefacientes.