"Abrí o te mato": amenazaron con una escopeta a una empleada de un kiosco y lo desvalijaron

Un violento asalto causó conmoción tras la amenaza directa cuando el ladrón gritó "abrí o te mato" frente a un comercio. La banda armada irrumpió en plena noche y usó una escopeta de gran calibre para acorralar a la empleada. Los delincuentes amenazaron a la trabajadora sin piedad antes de desvalijar las instalaciones por completo. El dramático episodio duró menos de dos minutos y quedó registrado por las cámaras del lugar: mientras tanto, la Policía busca intensamente a la banda.

Cómo se produjo el brutal asalto en el kiosco

El hecho delictivo ocurrió sobre la calle Figueroa Alcorta al 4300, en la localidad de San Justo, dentro del partido de La Matanza. Según se observa en las grabaciones del sistema de seguridad, tres ladrones encapuchados llegaron a pie mientras un cuarto esperaba en el vehículo de escape. Uno de los sospechosos apuntó con el arma de fuego a la ventanilla de atención para forzar el ingreso. La víctima accedió al pedido atemorizada por la violencia.

Los delincuentes se llevaron los productos de las estanterías.

Una vez adentro del establecimiento, los delincuentes comenzaron a cargar mercadería en paquetes cerrados hacia el vehículo. En las imágenes del video obtenido por los medios se escucha a los asaltantes gritar "las galletitas, las galletitas" mientras arramblaban con los productos de las estanterías. Los delincuentes realizaron varios viajes veloces desde el mostrador hasta el auto para retirar la mayor cantidad de elementos. Por ello, los vecinos señalaron la inseguridad habitual.

Tras completar la maniobra en dos minutos, la banda se dio a la fuga a toda velocidad antes de la llegada de los patrulleros. Las filmaciones del circuito cerrado del kiosco fueron entregadas a las autoridades judiciales para la identificación de la patente. Hasta el momento los cuatro integrantes del grupo armado permanecen prófugos de la Justicia. La fiscalía de turno ordenó el relevamiento de otras cámaras públicas para determinar el trayecto de la huida.

El violento robo generó alarma entre los comerciantes de la zona de Villa Constructora, quienes reclamaron mayor presencia policial por las noches. Los dueños del local denunciaron cuantiosas pérdidas materiales por el saqueo de los productos. La víctima del asalto recibió asistencia tras el shock sufrido por las amenazas con el arma de fuego. La causa quedó caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego en banda: se aguardan peritajes.