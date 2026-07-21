Lo amenazaron por viejas peleas y le balearon el portón: dos detenidos

La denuncia que un joven de 24 años hizo tras el ataque a tiros a su casa por parte de dos personas con las que mantenía conflictos de vieja data dio lugar a un par de allanamientos donde aprehendieron a ambos sospechosos.

Fue personal de la comisaría undécima, Grupo GAD e Infantería quienes, tras el aval de la Justicia de Garantías, llevó adelante las dos medidas en el marco de una investigación por amenazas agravadas con el uso de arma de fuego.

“La víctima mantenía un conflicto de vieja data con los involucrados que le balearon el portón del garaje y aportó imágenes que permitieron avanzar con la investigación”, informaron autoridades policiales.

En uno de los domicilios allanados aprehendieron a los imputados de 26 y 28 años y secuestraron las prendas de vestir utilizadas durante el hecho, celulares y un automóvil Citroën C4 Lounge que habría sido empleado para concretar el ataque.

Desde la fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales ordenaron la notificación de causa y la posterior libertad de ambos en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.