Se metió en la casa de la ex cuando ella lo denunciaba en la comisaría

Un sujeto de 36 años que el martes a la noche ingresó al domicilio de la ex pareja en la zona de la Vieja Terminal mientras ésta se encontraba radicando una denuncia por una agresión sufrida momentos antes fue aprehendido por personal policial.

Al arribar a la zona de Las Heras y Alberti el encargado del edificio permitió el ingreso a los efectivos y los condujo hasta el departamento donde se encontraba el sospechoso, quien fue reducido sin que se registraran incidentes.

El imputado también amenazo al encargado del edificio que ayudó a la víctima.

El encargado manifestó que previamente había brindado resguardo a la victima luego de que ésta fuera agredida y que, antes de retirarse del edificio, el imputado profirió amenazas de incendiar tanto el departamento de la mujer como el suyo.

"Posteriormente el imputado regreso al inmueble e ingreso nuevamente al departamento de la víctima", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por violación de domicilio y amenazas y su traslado a Tribunales para prestar declaración.