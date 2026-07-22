“Si me siguen rompiendo los huevos van a pasar cosas”: amenazó a la ex, familiares y lo detuvieron

Una serie de amenazas agravadas, desobediencias a resoluciones judiciales, ingresos a viviendas sin permiso donde provocó daños y sustrajo elementos llegaron a su fin este miércoles con la detención de un hombre de 34 años en su casa del barrio Félix U.Camet.

La causa a cargo del fiscal Paulo Cubas comenzó el 16 de marzo pasado cuando S.V.B. fue a una vivienda en Anchorena al 6700 y amenazó al padre de una amiga de la ex pareja mientras mostraba un arma de fuego que tenía en su poder.

Dos días después fue a una vivienda Fermín Errea al 1700 donde residía su pareja, insultó a la mujer y dijo que iba a buscar a sus hijos: al igual que en el caso anterior, dejó ver claramente que estaba armada. “Ambos hechos fueron en clara desobediencia de la prohibición de acercamiento y contacto que había ordenado el Juzgado de Familia N°2”, informaron autoridades policiales.

A partir de la tarea que hizo personal de la Dirección Departamental de Investigaciones se estableció que S.V.B. envió mensajes de texto mediante el uso del servicio de mensajería de Facebook desde su usuario a la ex pareja y que el 17 de junio pasado fue a la casa de la mujer, rompió el cableado eléctrico y robó una bomba centrífuga.

Cuatro días más tarde se comunicó con Subdirección General de Supervisión Electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense desde el abonado asignado a su unidad de rastreo y amenazó la integridad psicofísica de la ex pareja. “Quiero saber cuál es mi situación, si me siguen rompiendo los huevos van a pasar cosas, R. está en una situación muy vulnerable y pueden pasar cosas, no es amenaza es un aviso, ustedes son unos bastardos que no sirven para nada”, dijo en el mensaje.

A partir de las tareas del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI se certificaron todos los hechos y la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento y detención que se hizo efectiva este martes en una vivienda del barrio Félix U. Camet.

Tras secuestrar el celular que tenía en su poder, que será peritado, el sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.