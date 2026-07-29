Conmoción: hallaron muerta en la playa a la mujer de 32 años que era intensamente buscada desde el lunes

Estela Acosta tenía 32 años y era buscada desde el lunes en Río Grande.

Río Grande atraviesa horas de profunda conmoción después de la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de Estela Acosta, la mujer de 32 años que era buscada intensamente desde el lunes.

Desde que la familia de la joven radicó la denuncia por averiguación de paradero se desplegó un operativo de las fuerzas de seguridad en todo el territorio para encontrarla.

El triste desenlace llegó en la tarde del martes, cuando un grupo de personas que recorría la costa encontró un cuerpo en una excavación sobre la playa, entre las calles Chawr y Pasaje Lauja.

La Policía montó un operativo en el lugar y el Juzgado de Instrucción Nº 2 dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Allí se le realizará la autopsia que permitirá establecer la causa de muerte.

Quién era Estela Acosta

Estela tenía 32 años y era oriunda de Misiones. En los últimos años vivió en Caleta Olivia y recientemente se había mudado de manera permanente a Río Grande, donde convivía con su pareja.

Las circunstancias que rodean la muerte de la mujer son ahora materia de investigación. Según las primeras observaciones no se habrían detectado indicios de una muerte violenta o de criminalidad.