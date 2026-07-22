Encontraron a las adolescentes que estaban desaparecidas desde el viernes en Mar del Plata

Las habían visto por última vez el viernes pasado en las inmediaciones de Beruti y la avenida Monseñor Zabala.

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (Opnya) informó en la tarde de este miércoles que encontraron a Maia y Cristal, las adolescentes de 13 y 14 años que habían sido vistas por última vez el viernes pasado en las inmediaciones de Beruti y la avenida Monseñor Zabala.

Se trató de la segunda oportunidad que las menores eran buscadas, ya que en mayo de este año habían desaparecido del centro de la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand), donde se alojan.

Con ese precedente, la ausencia de la semana anterior había vuelto a encender las alarmas y provocado una profunda preocupación entre sus allegados, que realizaron las denuncias correspondientes por averiguación de paradero.

Las menores de 13 y 14 años fueron encontradas este miércoles en Mar del Plata.

Además, el caso revestía una especial gravedad debido a que una de las jóvenes padece epilepsia y no llevaba consigo la medicación que requiere su tratamiento.

Después de cinco días, desde la entidad bonaerense comunicaron que Maia y Cristal fueron halladas sanas y salvas, a la vez que pidieron "eliminar la imagen y los datos de la búsqueda" de internet y preservar la intimidad de las menores involucradas.