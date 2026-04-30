"¿Y ese olor?": un vecino denunció su desaparición y la encontraron muerta en su casa

El hallazgo de una mujer sin vida en avanzado estado de descomposición conmocionó a los vecinos de un complejo de monoblocks en la zona sur de Rosario. El descubrimiento ocurrió en un departamento de la calle Brandazza al 2800, luego de que un habitante del edificio alertara a las autoridades. El testigo manifestó su preocupación al notar que no veía a la víctima en los espacios comunes desde hacía aproximadamente 90 días.

Ante el aviso, efectivos de la Policía de Santa Fe acudieron al lugar y debieron esperar la llegada de un familiar para ingresar a la vivienda. Una vez que lograron abrir la puerta principal, el personal policial se encontró con el cadáver en el interior del domicilio. Los primeros indicios de los peritos sugieren que la data de muerte coincide con el relato de los vecinos sobre la prolongada ausencia, aunque otros inquilinos habían afirmado que se sentía un olor nauseabundo.

A priori, el orden de la vivienda sugiere una situación de normalidad.

Qué busca determinar la Justicia tras el fallecimiento

La Justicia de Rosario ordenó el traslado inmediato de los restos al Instituto Médico Legal para determinar si se trató de un fallecimiento por causas naturales. La realización de la autopsia será clave para confirmar si el cuerpo presenta signos de violencia o heridas compatibles con un ataque criminal. Paralelamente, se realizó un exhaustivo levantamiento de rastros dentro del inmueble para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Los investigadores también analizan si los ingresos al departamento fueron forzados o si el orden de la vivienda sugiere una situación de normalidad previa al deceso. Las declaraciones testimoniales de los residentes del complejo habitacional buscan aportar datos sobre el círculo cercano de la mujer y su estado de salud reciente. Por el momento, el caso se mantiene bajo una investigación técnica que espera los resultados definitivos del laboratorio forense.