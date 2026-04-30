En imágenes, la presencia de Milei en el portaaviones más grande del mundo que operó en la costa marplatense

Buques de la Armada Argentina participaron de maniobras junto al portaaviones USS Nimitz en aguas del Atlántico Sur.

En el marco de los ejercicios navales Passex 2026, el presidente Javier Milei participó este jueves al mediodía de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos en Argentina a bordo del portaaviones USS Nimitz, uno de los más grandes del mundo que se encuentra al sur de Mar del Plata.

El mandatario aterrizó en la cubierta del buque desde un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave que opera como transporte desde y hacia la cubierta del portaaviones, dentro de los ejercicios binacionales que se desarrollan en el Atlántico Sur con el objetivo de fortalecer el adiestramiento combinado y afianzar los lazos y la confianza mutua entre ambas armadas.

Autorizado a través del Decreto 264/2026, publicado el 17 de abril pasado en el Boletín Oficial, el ejercicio combinado Passex se desarrolló desde el domingo pasado hasta este jueves e incluyó maniobras tácticas de alta complejidad coordinativa entre las fuerzas de ambos países.

Durante la actividad, que contó con una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk, el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

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El líder libertario estuvo acompañado por funcionarios nacionales.

El operativo incluyó ejercicios tácticos, operaciones aéreas y coordinación con una de las flotas más avanzadas del mundo.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, fue quien invitó al presidente.

Las unidades regresarán a sus bases para continuar con el cronograma anual de actividades.

Las actividades formaron parte de los denominados “Passing Exercise” (Passex).