Juega Argentina, ¿qué comemos?: cuánto cuesta armar una picada para ver el partido

Este viernes a las 19:00, Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de la Copa Mundial 2026 y en las casas marplatenses todos están pensando qué comer. Para no tener que elegir entre la merienda y la cena se inventó la picada y en el horario que nos convoca hoy, se trata de la opción ideal.

Desde 0223 hicimos un recorrido por diferentes locales de Mar del Plata para estimar cuánto cuesta armar una picada completa para acompañar el partido hoy.

Cuánto cuesta armar una picada

"Las 7 de la tarde es el horario de la picadita, del snack, la cerveza, el vino y los amigos", dijeron, y con razón en Picada Club, el comercio ubicado en Dorrego al 1023 que se distingue por la venta de fiambres y bebidas.

"Tenemos seis variedades de picadas. Normalmente piden la que es para cinco personas, que pican ocho y diez más o menos", contaron desde Picada Club y repasaron los costos: "Para picar, cuatro personas, a partir de $28.000 pesos. Y para comer cuatro personas, a partir de $42.000 pesos".

En el negocio aseguraron que cada vez que juega Argentina, trabajan mucho más, confirmando así el maridaje entre Selección y picada que los marplatenses ya convirtieron en clásico.

Por otro lado, relevamos los precios de los productos que no pueden faltar en una picada, en el mercado Menor Coste de la intersección de las calles Alberti y Buenos Aires. Este es el detalle:

Los salamines cuestan entre $6.000 y $9.000

200g de queso Sardo cuestan $9.000

250g de queso Pategrás cuesta $4800

Los 100g de aceitunas tienen un valor de $2600

Las berenjenas en escabeche, los 100g cuestan $2200

295g de leberwurst cuestan $9100

300g de mortadela están $4600

450g de papas fritas cuestan $8939

Ahora bien, si subimos la apuesta y pensamos en un lunch, en el Ochoa de Independencia 3891 tenemos una opción bien completa a un valor total de $180.000.

Para esta propuesta, comen 6 personas y pican 10. ¿Qué trae?